Россия прекратила выпускать «Союзы»

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» на период самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19, прекратил выпуск легких и средних ракет семейства «Союз-2». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора самарского предприятия Дмитрия Баранова.

«Сборочные работы были остановлены, поскольку у нас порядка 12 носителей находится на четырех космодромах. И порядка 40 ракет-носителей находятся в заделе на хранении на предприятии», — сказал руководитель.

Баранов добавил, что РКЦ не прекращал сборку космических аппаратов в интересах Минобороны и ракеты «Союз-5» («Иртыш»), первая ступень которой должна стать боковым ускорителем сверхтяжелой ракеты «Енисей».

Впоследствии гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предупредил, что в текущем году из-за пандемии может быть сорвано девять коммерческих пусков российских ракет. Чиновник уверен, что по итогам 2019 года Россия укрепила свои позиции на коммерческом рынке средних и тяжелых ракет.

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В апреле космонавт Анатолий Иванишин заявил, что собранная полностью из российских комплектующих средняя ракета «Союз-2.1а», которая 9 апреля с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС» стартовала к Международной космической станции (МКС), превосходит носитель «Союз-ФГ», собираемый ранее с применением произведенных на Украине элементов.

В том же месяце агентство, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что европейская компания Arianespace из-за пандемии коронавируса на полгода запретила старты ракет «Союз-СТ» производства «Прогресс» с экваториального космодрома Куру (Французская Гвиана).

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