Перед мировой экономикой замаячила угроза на 90 триллионов долларов

По мере того, как разные страны постепенно берут распространение коронавируса под контроль, перед мировой экономикой замаячила новая угроза, пишет Bloomberg. Она заключается в отсутствии единой четко выработанной стратегии по выходу из кризиса. Авторы называют сложившуюся ситуацию вопросом на 90 триллионов долларов.

Издание приводит политику разных стран и регионов по борьбе с коронавирусом. Власти Китая и конкретно города Ухань, откуда началось распространение инфекции, начали постепенно снимать ограничения и возвращаться к обычной жизни, однако по-прежнему опасаются второй волны эпидемии, на возможность которой указывают ученые.

Схожим образом поступают некоторые европейские страны (Норвегия и Австрия), Италия готовится разрешить работу некоторым типам компаний и анализировать последствия такого решения, а президент США Дональд Трамп говорит о скором возвращении людей на работу, не называя конкретных сроков.

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Эпидемиолог из американского Университета Миннесоты Майкл Остерхольм предположил, что одним из решений может стать снятие ограничений с тех категорий людей, которые менее всего подвержены рискам осложнений из-за коронавируса, — в основном, с молодых. Это поможет им приобрести иммунитет, в то время как пожилые и люди с ослабленным здоровьем продолжат оставаться на карантине.

Однако, указывают авторы, у политиков со всего мира по-прежнему нет единого подхода или даже представления о том, что делать дальше и как выводить экономики своих стран из кризиса. Такую ситуацию издание называет вопросом на 90 триллионов долларов — именно в такую сумму оценивается мировой ВВП.

По данным на 9 апреля, количество зараженных коронавирусом по всему миру почти достигло 1,5 миллиона. 89,7 тысячи человек умерли, 337 тысяч полностью выздоровели.

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