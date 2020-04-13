Солистка «АИГЕЛ» записала обращение властей Нью-Йорка к русскоязычным жителям

Видео: aigelslv / Instagram

Солистка группы «АИГЕЛ» Айгель Гайсина, которая также работает диктором, записала для властей Нью-Йорка официальное обращение к русскоязычным жителям в связи с пандемией коронавируса. Она поделилась записью в своем Instagram-аккаунте, передает TJournal.

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«Нью-йоркцы, закрывайте нос и рот, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других», — говорится в обращении.

На момент написания заметки в Нью-Йорке зафиксированы более 100 тысяч заражений коронавирусом, госпитализированы 27,6 тысячи человек, скончались 6,1 тысячи жителей.

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