Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля. Согласно информации сайта Университета Джонса Хопкинса, в мире заражены 1 850 220 человек.
Общие число умерших от коронавируса превысило 114,2 тысячи, число вылечившихся — 430,5 тысячи. Прирост заразившихся за последние сутки составил почти 80 тысяч человек.
На первом месте по числу зараженных — США (557,3 тысячи). Испания находится на втором месте по количеству инфицированных (166,8 тысячи), далее идет Италия (156,4 тысячи). Четвертое и пятое места занимают Франция (133,7 тысячи) и Германия (127,9 тысячи). Россия находится на 16-м месте — 15 770 зараженных.
Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в США, Италии, Испании, Франции и Великобритании. В Италии наблюдается положительная динамика — число умерших от коронавируса за сутки оказалось рекордно низким с 19 марта.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения