В Италии зафиксировали рекордно низкое число смертей от коронавируса за сутки

В Италии число умерших от коронавируса за сутки оказалось рекордно низким с 19 марта. Об этом глава департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли заявил The Local.

По его данным, за прошедшие сутки зарегистрирована 431 смерть граждан, зараженных SARS-CoV-2. При этом количество новых выявленных случаев составило 1984. Более 100 тысяч человек продолжают лечение.

«Давление на наши больницы продолжает ослабевать», — признал Боррелли. 19 марта итальянские специалисты заявляли о смерти 427 человек.

Материалы по теме Число умерших от коронавируса превысило 100 тысяч Больше всего смертей в Италии, США и Испании. Число зараженных растет

10 апреля число умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в мире превысило 100 тысяч. Тогда по числу погибших лидировала Италия. На следующий день на первое место по этому показателю вышли США.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, в мире более 1,84 миллиона зараженных коронавирусом, из них 113 тысяч скончались, около 421 тысячи излечились. Италия — одна из наиболее пострадавших от пандемии стран. В стране инфицировано более 156 тысяч человек. При этом уровень смертности составляет около 12 процентов (19 899 скончавшихся). Выздоровели более 34 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!