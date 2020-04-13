В Италии зафиксировали рекордно низкое число смертей от коронавируса за сутки

В Италии число умерших от коронавируса за сутки оказалось рекордно низким с 19 марта. Об этом глава департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли заявил The Local.
По его данным, за прошедшие сутки зарегистрирована 431 смерть граждан, зараженных SARS-CoV-2. При этом количество новых выявленных случаев составило 1984. Более 100 тысяч человек продолжают лечение.
«Давление на наши больницы продолжает ослабевать», — признал Боррелли. 19 марта итальянские специалисты заявляли о смерти 427 человек.
10 апреля число умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в мире превысило 100 тысяч. Тогда по числу погибших лидировала Италия. На следующий день на первое место по этому показателю вышли США.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, в мире более 1,84 миллиона зараженных коронавирусом, из них 113 тысяч скончались, около 421 тысячи излечились. Италия — одна из наиболее пострадавших от пандемии стран. В стране инфицировано более 156 тысяч человек. При этом уровень смертности составляет около 12 процентов (19 899 скончавшихся). Выздоровели более 34 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения