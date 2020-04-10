Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч

Число умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в мире превысило 100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.

Всего от болезни погибли 100 103 человека. Заражены более 1,6 миллиона человек, более 370 тысяч вылечились.

По числу погибших лидирует Италия — там 18,8 тысячи погибших. К ней приближается США: каждый день там умирает свыше тысячи человек, общее число умерших превысило 17,7 тысячи. Тройку замыкает Испания — в стране 15 970 человек умерло от пневмонии.

Китай, с которого началась эпидемия, сообщает о победе над коронавирусом. По данным властей, в стране осталась всего пара тысяч заразившихся, а из 83 тысяч заболевших скончались немногим более 3,3 тысячи. Из города-очага эпидемии Уханя уже разблокировали выезд, он был закрыт на протяжении 76 дней.

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