Франция вышла в пятерку лидеров по числу погибших от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.
Число смертей в стране превысило 10,3 тысячи. Во Франции более 101,7 тысяч заражений.
Во всем мире уже более 1,3 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Большая часть из них — 383 тысячи — в США. На втором месте Испания со 140 тысячами заразившихся. Лишь немного отстает Италия — 135,5 тысячи.
2 апреля одно из зданий французского сельскохозяйственного рынка в ближайшие дни будет отдано под морг для разгрузки ритуальных служб. Они столкнулись с ростом смертности из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 1,3 миллиона человек; 78 тысяч скончались, а 288,9 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения