Во Франции крупнейший рынок превратят в морг из-за коронавируса

Здание крупнейшего рынка Ранжис в одноименном пригороде Парижа превратят в морг. Об этом сообщает le Parisien.
Одно из зданий французского сельскохозяйственного рынка в ближайшие дни будет отдано под морг для разгрузки ритуальных служб. Они столкнулись с ростом смертности из-за эпидемии коронавируса. Отмечается, что подобное уже однажды происходило: летом 2003 года из-за сильной засухи.
В конце марта сообщалось, что ледовый каток в одном из торговых центров Мадрида будут использовать для хранения тел умерших от коронавируса.
По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 48,3 тысячи человек, выявлено 952 тысячи случаев заражения, из них 202 тысячи закончились выздоровлением пациента. Франция входит в число стран, наиболее пострадавших от эпидемии, там погибли около четырех тысяч человек. Из-за эпидемии в стране закрыты кафе, ночные клубы и кинотеатры.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения