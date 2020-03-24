Ледовый каток в Мадриде превратили в морг из-за коронавируса

Ледовый каток в одном из торговых центров Мадрида будут использовать для хранения тел умерших от коронавируса. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на местные власти.

Такое решение испанские власти приняли после того, как муниципальный похоронный дом заявил, что приостановит прием тел начиная с 24 марта из-за нехватки средств индивидуальной защиты для работников.

Вместимость катка в торговом центре «Ледовый Дворец» (Palacio de Hielo), который будет функционировать в качестве морга, оценена в 1,8 тысячи человек.

По заявлению региональных властей, это «временная» и «особая» мера, которая направлена на то, чтобы «облегчить боль членов семьи умерших и решить непростую ситуацию, которая сложилась сейчас в госпиталях Мадрида».

Испания находится в числе тех стран, по которым коронавирусная инфекция ударила сильнее всего. 23 марта в стране погибло за сутки 462 человека. Общее число умерших в Испании — более 2,1 тысячи.

23 марта Daily Mail опубликовало кадры из испанской больницы, на которых видно, как пациенты с коронавирусом лежат в коридорах. Также сообщалось, что некоторые клиники прекратили принимать зараженных из-за отсутствия свободных мест.

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