Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок

Массовое ношение медицинских масок — неправильное их использование, которое может нанести вред борьбе с пандемией. Об этом предостерег на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«Мы обеспокоены тем, что использование масок широкими слоями населения может усугубить их нехватку для людей, которые больше всего в них нуждаются», — цитирует агентство слова главы ВОЗ. По его словам, маски необходимы больным, чтобы не заражать окружающих, а также тем, кто ухаживает за пациентами.

4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.

Пневмония COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, унесла уже 70 тысяч жизней по всему миру. Больше всего погибших — в Италии, Испании и Франции, больше всего заразившихся — в США.

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