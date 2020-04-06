Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок

Массовое ношение медицинских масок — неправильное их использование, которое может нанести вред борьбе с пандемией. Об этом предостерег на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
«Мы обеспокоены тем, что использование масок широкими слоями населения может усугубить их нехватку для людей, которые больше всего в них нуждаются», — цитирует агентство слова главы ВОЗ. По его словам, маски необходимы больным, чтобы не заражать окружающих, а также тем, кто ухаживает за пациентами.
4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.
Пневмония COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, унесла уже 70 тысяч жизней по всему миру. Больше всего погибших — в Италии, Испании и Франции, больше всего заразившихся — в США.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения