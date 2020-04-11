США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса в мире, обогнав Италию. В стране зарегистрировано свыше 19,6 тысячи смертей, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
США также лидируют в мире по числу зараженных — 500 594 человека, выздоровели 29 223. В Италии коронавирусом заразились 147 577 человек, вылечились 30 455.
Ранее 11 апреля США установили новый антирекорд смертности от коронавируса за сутки; от COVID-19 умерли 2108 человек.
10 апреля сообщалось, что число умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в мире превысило 100 тысяч. Тогда по числу погибших лидировала Италия — там зафиксировали 18,8 тысячи случаев гибели от коронавируса. На втором месте были США: каждый день там умирает свыше тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения