Кремль ответил Лукашенко по газу

Кремль ответил на призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко к России сделать механизм ценообразования на газ более адаптивным, а формат расчетов — подъемным для потребителей, пишет «Интерфакс».

Вопрос белорусский президент поставил на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета (высший наднациональный орган ЕАЭС), отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, и он будет прорабатываться. Его обсудят на экспертном уровне.

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Призыв Лукашенко прозвучал накануне, 14 апреля. Президент Белоруссии тогда указал, что вопрос энергетики — базовый для экономики, а негибкость России плохо влияет на цепочку формирования добавленной стоимости и подрывает устойчивость функционирования ЕАЭС.

За день до этого президент Белоруссии на совещании в Минске попросил Россию «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ. Он указывал на то, что в рамках долгосрочного контракта между Москвой и Минском цена за тысячу кубометров сырья составляет 127 долларов, а на спотовом рынке в Европе она намного ниже — 90 долларов.

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