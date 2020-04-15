Власти Чили засчитали умерших от коронавируса как выздоровевших

Власти Чили засчитали умерших от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 как выздоровевших, поскольку они больше не заразны. Об этом заявил глава министерства здравоохранения страны Хайме Маналич (Jaime Manalich), пишет журнал Newsweek.

«У нас 898 пациентов, которые более не заразны, не являются источниками инфекции для других, и мы причисляем их к выздоровевшим. Это те, кто находился на карантине 14 дней или те, кто, к сожалению, скончался», — приводит издание слова чиновника.

Сообщается, что неизвестно, когда именно власти Чили стали вести статистику именно таким образом. По данным издания, сформированные данные в итоге приняли у чилийских госорганов международные статистические службы.

По данным университета Джона Хопкинса, в Чили зафиксировано 7,9 тысячи случаев заражения, при этом известно о 92 подтвержденных летальных исходах. На момент публикации Newsweek официально в стране сообщали о более чем 2,3 тысячи выздоровевших.

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