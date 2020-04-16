Спросу на нефть пообещали сильнейшее падение в истории

В 2020 году спрос на нефть ожидает сильнейшее падение в истории, обещают в ОПЕК. Из отчета организации следует, что в текущем году показатель достигнет 6,8 миллиона баррелей в сутки, только в апреле спрос рухнет на 20 миллионов баррелей в сутки, передает ТАСС.
Кроме того, пандемия коронавируса приведет к снижению поставок топлива из стран, не входящих в ОПЕК. Ожидается сокращение на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Не исключены и перебои в поставках. «Падение цен на нефть заставило компании сократить капитальные расходы до самого низкого уровня за последние 13 лет», — констатировали в организации.
Новое соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти вступит в силу в мае. Доходы России от нефти могут упасть в восемь раз. По подсчетам, экспортная пошлина при продаже российского сорта Urals составит 6,8 доллара за тонну при расчетной цене барреля в 19 долларов.
Соглашение в формате ОПЕК+ в воскресенье, 12 апреля, подписали 23 страны. Они пошли на снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Дополнительно Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт договорились убрать с рынка еще 2 миллиона баррелей. Пока что сделка не привела в порядок цены на нефть: наоборот, они вернулись к падению. Сейчас предложение превышает спрос, это поставило мировые хранилища под угрозу переполнения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения