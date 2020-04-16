В американском доме престарелых обнаружили 17 трупов

В американском штате Нью-Джерси в доме престарелых полиция обнаружила 17 трупов. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что 13 апреля полицейские пришли в один из крупнейших домов престарелых в районе Андовер из-за анонимного звонка. Было сообщено, что там скончался один человек от коронавируса. При обыске в маленьком морге учреждения, рассчитанном на четыре тела, полиция нашла 17 трупов, чем «была ошеломлена». Их вывезли в мобильном рефрижераторе.
При этом связаться с собственниками дома престарелых пока не удалось. Всего с начала вспышки эпидемии в нем скончалось 68 человек, 26 — имели положительный результат теста на коронавирус.
Ранее сообщалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 30 тысяч. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на брифинге 15 апреля заявил, что страна прошла пик по заражению коронавирусом. Глава государства отметил, что борьба с пандемией продолжается. «Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает», — заявил Трамп.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения