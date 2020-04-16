Шведская принцесса стала работать в больнице из-за коронавируса

Шведская принцесса София приступила к работе в стокгольмской больнице Софиахеммет. Таким образом она хочет помочь в борьбе с эпидемией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, пишет издание Daily Mail.

Перед этим принцесса прошла ускоренные трехдневные курсы в колледже при больнице Софиахеммет, на которых готовят вспомогательный медперсонал. Каждую неделю их заканчивают 80 человек. Дополнительные работники понадобились, чтобы снизить нагрузку на врачей и медсестер, которая выросла из-за эпидемии.

Придворная пресс-служба распространила фотографии 35-летней принцессы, сделанные в больнице. На них София одета в хирургический костюм и позирует в окружении сотрудников Софиахеммет.

Принцесса София — супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего короля Карла XVI Густава, занимающего четвертое место в очереди наследования шведского престола. До брака она получила известность в качестве модели и участницы реалити-шоу.

По последним данным, к 16 апреля в мире выявлено 2,12 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 142 тысячи человек, 535,5 тысячи человек выздоровели. В Швеции выявлено 12,5 тысячи случаев заражения, погибли 1333 человека.

27 марта сообщалось, что в Париже скончалась 86-летняя принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская. Причиной смерти стала болезнь, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2. В число ее родственников входили король Испании Филипп VI и герцог Карлос Пармский, ранее претендовавший на испанский престол.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!