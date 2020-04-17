В китайском Ухане задним числом обнаружили сотни умерших из-за коронавируса

В китайском городе Ухань, где была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2, задним числом выявили еще 1290 смертельных случаев, связанных с инфекцией. Об этом со ссылкой на китайское телевидение сообщает Reuters.

«На ранних стадиях из-за ограниченных возможностей больниц и недостатка медицинского персонала несколько медицинских учреждений не смогли вовремя связаться с местными центрами по контролю и предотвращению», — приводит агентство заявление властей.

Всего в городе теперь насчитывается 3869 случаев гибели от болезней, вызванных коронавирусом нового типа. Кроме того, обнаружены еще 325 случаев заражения — что повышает общее их число в городе до 50333. Население Уханя составляет более 11 миллионов человек.

Как сообщает агентство, местные медики в разговорах с журналистами на официальных пресс-турах допускали, что в первые дни эпидемии могло погибнуть неучтенными какое-то количество людей, но оговаривались, что не представляют китайское государство, говоря это, и никаких официальных данных нет.

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За последние сутки, по данным властей КНР, стало известно о 26 новых случаях, что меньше, чем 46 зараженных днем ранее. Всего в Китае насчитывается 82,3 тысячи случаев, однако не учитываются инфицированные без серьезных симптомов, таких как температура или кашель.

В начале апреля разведка США представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. В частности, Пекин заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции. Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ заявил, что Пекин всегда придерживался открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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