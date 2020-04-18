Друг Бабкиной рассказал о ее состоянии

Певец Евгений Гор рассказал о состоянии народной артистки России Надежды Бабкиной, у которой диагностирована пневмония. Публикация появилась в его Instagram-аккаунте.

По словам друга знаменитости, она продолжает лечение в клинике и чувствует себя хорошо. Отмечается, что Бабкина уже неделю лежит в обычной палате, а не в реанимации, без аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других поддерживающих средств.

«С каждым днем она набирается сил и восстанавливается. Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно, и телефоны не допускаются», — добавил Гор.

Надежду Бабкину госпитализировали 6 апреля, а на следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата ИВЛ, который применяется при тяжелой пневмонии. Известно, что у исполнительницы не обнаружили коронавирус.

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