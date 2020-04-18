В Госдуме послали Лукашенко к колхозникам за критику тестов на коронавирус

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что в стране применяется несколько десятков тестов для выявления коронавируса, которые справляются со своей задачей. Таким образом он ответил на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу российских тест-систем, сообщает РИА Новости.

По словам Онищенко, если бы тесты давали ложные результаты, Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь, пока об этом подскажет «великий эскулап» Лукашенко. Кроме того, он посоветовал белорусскому лидеру «ехать на поля и подсказывать своим колхозникам, как нужно сеять пшеницу», вместо того, чтобы делать медицинские заключения.

Роспотребнадзор отмечает, что российские тест-системы являются эффективными и во многом превосходят иностранные аналоги, чему свидетельствуют результаты проведенных в феврале испытаний в Китае.

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17 апреля Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус. По его словам, у 15 человек после лечения российские тесты повторно дали положительный результат. «Тесты — ни к черту (...). Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — сказал президент республики. Глава Белоруссии также посоветовал гражданам «не париться по поводу этой болезни».

Ранее стало известно, что, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запретить массовые мероприятия, в Белоруссии с 20 апреля возобновится учебный процесс в школах, а 25 апреля будет проведен республиканский субботник.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4779 человек, 42 умерли.

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