Президент Таджикистана поручил заготовить еды на два года из-за коронавируса

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон получил заготовить еды на два года вперед. Такую меру он обсудил на внеочередном оперативном заседании правительства по вопросам распространения коронавируса, сообщает «Азия-Плюс».

По мнению главы государства, необходимо организовать «двухлетнюю заготовку пищевых продуктов для каждой семьи», построить теплицы на президентских землях, а также принять все необходимые санитарно-гигиенические меры по предотвращению инфицирования населения.

Кроме того, Рахмон призвал нарастить производство продуктов первой необходимости, в частности муки, растительного масла и риса.

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На совещании министерствам и ведомствам также было поручено экономно расходовать бюджетные средства и в полной мере выплачивать заработную плату работникам социальных сфер, пенсии, компенсации и пособия.

10 апреля Таджикистан закрыл границу для иностранцев и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения коронавируса. Ограничение введены на въезд и выезд через все пункты пропуска на государственной границе.

На сегодняшний день в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заражения пневмонией COVID-19.

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