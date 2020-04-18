В российском регионе обязали людей носить медицинские маски

Власти Татарстана обязали людей носить медицинские маски с понедельника, 20 апреля. Об этом говорится в документе на сайте правительства российского региона.

В постановлении сказано, что гражданам запрещается находиться в общественном транспорте, объектах розничной торговли и предоставления услуг без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Ранее правительство региона запретило перевозку пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.

Власти Татарстана с 30 марта ввели режим самоизоляции для всех жителей республики. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы. Остальным выходить разрешается только в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо выходить по неотложным целям со специальным SMS-пропуском.

Согласно последним данным, в Татарстане зафиксировано 160 случаев заражения коронавирусом. Всего в России выявили 36 793 заразившихся. Из них 3057 человек вылечились, 313 пациентов умерли.

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