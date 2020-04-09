Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом

Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России. Рейтинг субъектов опубликован на сайте Центра политической конъюнктуры.

На первое место эксперты поставили Пермский край, где объявлены расширенные меры поддержки бизнеса и граждан. Так, глава региона Дмитрий Махонин ввел льготы по налогу на имущество и доход предприятий. Кроме того, губернатор пообещал помочь людям, чья зарплата значительно сократилась из-за угрозы коронавируса. На выплату в размере 15 тысяч рублей могут претендовать около 10 тысяч жителей края.

На втором месте в рейтинге субъектов оказалась Мурманская область. Местные жители, потерявшие работу во время нерабочего апреля, получат пособие по безработице в размере 27,8 тысячи рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис. Эта сумма превышает размер выплат, которые будут получать жители Москвы и Московской области. «Учитывая общефедеральные меры поддержки, о которых в обращении заявил президент, многие семьи, столкнувшиеся с падением доходов из-за коронавируса, смогут вернуться на докризисный уровень», — рассказали эксперты.

На третье место они поставили Карелию с ее губернатором Артуром Парфенчиковым. Минэкономразвития республики, Корпорация развития и предпринимательское сообщество республики создали интернет-магазин местных товаров «Сделано в Карелии», который должен поддержать представителей малого и среднего бизнеса, терпящих убытки в связи с закрытием из-за коронавируса. Ожидается, что уже на следующей неделе все заинтересованные бизнесмены смогут добавлять товары в каталог.

Также в рейтинге регионов, показавших лучшие практики в борьбе с коронавирусом, оказались Бурятия (глава Алексей Цыденов), Вологодская область (Олег Кувшинников), Татарстан (Рустам Минниханов), Архангельская область (Александр Цыбульский), Кемеровская область (Сергей Цивилев), Астраханская область (Игорь Бабушкин) и Алтайский край (Виктор Томенко). Лидеры этих субъектов, как заявляют политические эксперты, воспользовались новыми полномочиями для корректировки мер предотвращения распространения коронавируса, развивают меры поддержки граждан и другое.

По данным на 9 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом превысило 10 тысяч в 81 регионе. За весь период умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.

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