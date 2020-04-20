США обвинили в попытке использовать коронавирус в своих интересах

Президент Сирии Башар Асад обвинил США в попытке использовать коронавирус в своих интересах. Об этом он рассказал во время встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает агентство SANA.

Сирийский президент выразил соболезнования гражданам Ирана, пострадавшим от пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом. Он также посетовал на реакцию Вашингтона, который «не желает отменять санкции даже в качестве гуманитарной помощи».

Асад подчеркнул, что эпидемия коронавирусной инфекции показала провал западных режимов. По его словам, они заинтересованы не в том, чтобы служить всему народу, а в том, чтобы служить определенным группам населения.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса. Он пояснил, что для этого в Тегеране должны пойти на нормализацию отношений.

По последним данным, в Иране более 82,2 тысячи зараженных коронавирусом. 5,1 тысячи человек погибли, еще 57 тысяч вылечились. В Сирии пока сообщается о 38 зараженных, двух погибших и пяти вылечившихся.

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