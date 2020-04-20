Китай выиграл в ценовой войне России и Саудовской Аравии

На фоне эпидемии коронавируса и резкого падения цен на нефть Китай начал усиленно скупать сырье в свой стратегический резерв, сообщает Reuters.

В первом квартале текущего года уровень закупок вырос в два раза по сравнению с тем же периодом в прошлый год. Таким образом КНР смогла выиграть в ценовой войне, которую в начале марта развязали Россия и Саудовская Аравия.

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За этот период Китай импортировал 10,2 миллиона баррелей в сутки и добывал сам 3,8 миллиона. Переработка составила 12 миллионов, то есть 2 миллиона шло в резерв.

Пекин остается крупнейшим импортером нефти в мире. Суммарные 14 миллионов баррелей в сутки сравнимы с потреблением Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, Южной Кореи и Японии вместе взятых.

В апреле страна намерена еще нарастить импорт по морю. По данным трекинга судов финансовой компании Refinitiv, рост составит 550 тысяч баррелей в сутки — с 8,8 миллиона до 9,35 миллиона. Китай — единственная страна, которая может позволить увеличивать запасы сырья, так как у него есть огромные резервуары.

В остальном мире нехватка хранилищ остается главным фактором давления на цены. По прогнозам экспертов, при нынешнем уровне добычи место может закончиться уже через несколько недель.

Например, в США из-за такой ситуации стоимость сырья у отдельных техасских компаний опустилась до двух долларов. В Азии государственная индонезийская компания Pertamina уже зарезервировала три танкера на полгода для хранения сырья, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Страны ОПЕК+ обязались убрать с рынка в мае 9,7 миллиона баррелей в сутки. Однако, по оценкам международных организаций, предложение превышает спрос на 25 миллионов баррелей.

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