В Москве оштрафовали более сотни вышедших из дома зараженных и их сожителей

Камеры видеонаблюдения в Москве за прошедшие выходные зафиксировали 55 нарушений карантина, эти граждане отправлены в обсерваторы. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, передает РИА Новости.

Чиновник уточнил, что речь идет о вышедших на улицу зараженных коронавирусом в легкой форме и их сожителях. Ранее эти люди подписали добровольное согласие о пребывании дома. «Они нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих», — сказал Данчиков.

Он уточнил, что всего за весь период всеобщей самоизоляции в городе оштрафовано 145 таких нарушителей, в основном это горожане в возрасте от 30 до 55 лет. Все они помещены в обсервационные центры в Крылатском, Царицыно, Химках или Алтуфьево до полного выздоровления.

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