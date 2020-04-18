В Москве аннулировали пропуска у сотен зараженных коронавирусом

Власти Москвы аннулировали пропуска у сотен зараженных коронавирусом жителей столицы и проживающих с ними людей, которые обязаны соблюдать карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуарда Лысенко.

«Аннулированы 554 цифровых пропуска у граждан, зараженных коронавирусом, или проживающих с ними, которые должны соблюдать обязательную самоизоляцию», — заявил он.

Ранее 18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил осуществлять контроль пропусков с помощью автоматизированных систем, отказавшись от ручных проверок. Так, с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте жители могут использовать только электронные карты, а для проверки соблюдения пропускного режима на дорогах начнут использовать камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения (ПДД).

С 15 апреля в Москве наличие цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта, включая велосипеды, стало обязательным. Пропускной режим и все остальные введенные ограничительные меры были продлены в столице до 1 мая.

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