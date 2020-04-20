Привезших в Италию коронавирус пожилых китайцев выписали из больницы. Об этом сообщает La Repubblica.

Известно, что пару в возрасте 66 и 67 лет, которая приехала с туристической целью из Уханя, госпитализировали в конце января в Риме. Отмечается, что отрицательный тест на COVID-19 у них был еще в конце февраля, однако медики решили тогда продолжить их реабилитацию.

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Пара считается первыми зараженными коронавирусом людьми в Италии. После подтверждения их заболевания Италия решила приостановить авиасообщение с Китаем.

Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса страной. По последним данным, там находятся более 179 тысяч зараженных коронавирусом, 23,6 тысячи пациентов умерли.

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