Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова пожаловалась на отсутствие денег

Российская певица Татьяна Буланова в эфире программы «Ты не поверишь!» пожаловалась на отсутствие денег. Запись передачи опубликована на сайте телеканала НТВ.

Недавно попавшая в реанимацию в предынсультном состоянии исполнительница заявила, что «деньги закончились». «А жить на что-то надо, еду покупать надо — это никто не отменял. И кот орет голодный», — отметила она.

Артистка пожаловалась, что не понимает, на что ей сейчас жить. Из-за вспышки коронавируса у нее отменилось множество концертов, а финансовая подушка безопасности у Булановой отсутствует. «Волка ноги кормят. Съездил поработал — получил деньги. Не съездил не поработал — все», — сказала она. Певица предположила, что может умереть не от COVID-19, а от голода.

Буланова также рассказала, что ей тяжело находиться в самоизоляции. По ее словам, из-за пребывания дома у нее начинается депрессия.

О том, что исполнительницу госпитализировали с подозрением на инсульт, стало известно 11 апреля. Тогда ее доставили в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Позднее она сама обратилась к поклонникам и рассказала, что чувствует себя лучше.

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