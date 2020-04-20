Системе здравоохранения США предрекли обвал из-за детей с коронавирусом: они могут повлечь более тысячи новых заражений. Об этом говорится в исследовании, проведенном в американском аналитическом центре «Женский институт независимых социальных исследований» (Women’s Institute for Independent Social Enquiry).

Эксперты отмечают, что маленькие дети подвержены большому риску, и их заражение может обернуться более, чем тысячей новых случаев — это серьезно ударит по системе здравоохранения США.

Согласно некоторым оценкам, вскоре каждый двухсотый американский ребенок будет инфицирован коронавирусом. Некоторые из несовершеннолетних уже заражены, отмечают исследователи: однако диагностировать инфекцию у них еще сложнее, чем у взрослых.

В документе отмечено, что Вашингтон недооценивает такие риски. «Женский институт независимых социальных исследований» порекомендовал американскому правительству повысить уровень информированности среди людей. По их словам, если родители будут знать о методах борьбы с инфекциями, а врачи — вовремя выявлять заражение, система здравоохранения гораздо легче переживет это.

По последним данным, в США более 764,7 тысячи зараженных коронавирусом, 40,7 тысячи человек погибли, а 48 тысяч вылечились.

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