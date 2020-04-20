Раскрыт секрет идеального селфи

Американская блогерша и визажистка раскрыла секрет идеального селфи и поделилась им в социальной сети. На ролик, опубликованный в TikTok, обратили внимание журналисты Daily Mail.

Элеонора Барнс (Eleanor Barnes) разместила видео, на котором показала, как правильно делать селфи. По словам девушки, передняя камера телефона сильно искажает внешность, поэтому для получения удачной фотографии следует отдалить руку с гаджетом от лица, затем приблизить изображение с помощью зума и сделать снимок.

Отмечается, что этот способ невозможно повторить, используя стандартное приложение камеры на iPhone, так как оно не позволяет приближать изображение при съемке на фронтальную камеру. Для этих целей, например, подойдут Instagram-сторис или другие программы, поддерживающие данную функцию.

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Видеоролик блогерши стал вирусным и набрал больше 900 тысяч просмотров в TikTok и 450 тысяч в Instagram. Подписчики визажистки оценили показанный ею способ. «Вау, мне это было нужно! Спасибо!» — высказался один. «Дааа, королева преображений», — отметил другой.

Кроме того, способом Барнс воспользовались и многие мировые знаменитости. Одним из них стал популярный блогер Джеймс Чарльз (James Charles). Он разместил в своем Twitter-аккаунте коллаж из двух селфи, снятых разными способами, и написал, что больше никогда не будет фотографироваться так, как делал это раньше.

В ноябре 2018 года британский фотограф показал, как правильно делать селфи, подобрав идеальный ракурс для каждой формы лица. Людям с «квадратной» формой порекомендовали избегать положения анфас, а обладателям сердцевидного лица посоветовали улыбнуться и слегка поднять голову.

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