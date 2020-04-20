ВЭБ.РФ запустил платформу о мерах антикризисной поддержки предпринимателей

ВЭБ.РФ, Корпорация МСП и маркетплейс для бизнеса «Развивай.рф» запустили платформу, объединившую меры поддержки предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

На сайте поддержка.вэб.рф содержится вся информация об антикризисных мерах, связанных с льготным кредитованием, налогообложением, проверками бизнеса, смягчений условий по закупкам и арендным договорам, мораторием на банкротство и другими. Платформа призвана помочь предпринимателям сориентироваться во всех существующих антикризисных мерах, условиях их использования, а также получить комплексную поддержку для сохранения и последующего развития бизнеса.

«Малые и средние предприниматели первыми ощутили экономические последствия пандемии. Правительство ведет активную работу по реализации антикризисных мер поддержки. ВЭБ.РФ вместе с Корпорацией МСП выступают здесь инструментами правительства и подставляют финансовое плечо для их реализации. Принципиально важным является сохранить малые предприятия, а также сформировать стратегию их развития после кризисного этапа. Созданная нами платформа призвана помочь предпринимателям сориентироваться во всех существующих формах поддержки, воспользоваться ими в комплексе», — заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

С расширением перечня мер поддержки информация на платформе будет обновляться. Также ресурс дополнят антикризисные предложения институтов развития и корпораций. Это позволит предпринимателям получить информацию о всех доступных инструментах поддержки в одном месте.