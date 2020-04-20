Instagram Джонни Деппа атаковали россияне и начали материться

Российские пользователи атаковали Instagram-аккаунт американского актера Джонни Деппа. Под его публикациями появились тысячи однотипных матерных записей на русском языке, обращает внимание «Кинопоиск».

Депп завел страницу в Instagram 17 апреля и за это время опубликовал три поста, два из которых — его собственные рассуждения о коронавирусе и изоляции. Под каждым из них отметились россияне: они пишут актеру комментарии, в которых содержится фраза «*****-воробушки, Джонни, ты?» Кроме того, многие русскоязычные пользователи при случае начинают делиться своими впечатлениями от карантина, кто-то поздравил американца с Пасхой, другие попробовали продать гараж и другие личные вещи.

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При этом несколько дней назад в аккаунте российского комика Гарика Харламова появилась запись, в которой он призвал подписчиков «поприветствовать Джонни Деппа в Instagram, как мы умеем». Некоторые авторы комментариев указывают, что пришли на страницу Деппа от Харламова.

Ранее комик в очередной раз поиздевался над шоу «Давай поженимся». Постоянные насмешки вызывали недовольство у ведущей программы Ларисы Гузеевой. Она призналась, что шутки Харламова ее «задолбали».

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