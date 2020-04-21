Мэр украинского города рассказал о переполненных больницах из-за коронавируса

Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив заявил о переполненных больницах из-за пандемии коронавируса, передает УНИАН.

«Более 500 пораженных коронавирусом на Прикарпатье. Мы в тройке лидеров по количеству больных. Городские учреждения практически переполнены. 15 пациентов в городских больницах — в тяжелом состоянии», — рассказал Марцинкив. Во время пасхальных праздников скончались три человека, у двоих были подтвержден коронавирус.

По данным на утро вторника, 21 апреля, в Ивано-Франковской области зафиксировано 556 случаев заражения коронавирусом, в целом на Украине — 6125. В стране до 24 апреля действует карантин. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что его планируют продлить до 12 мая, однако часть ограничений ослабят. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пик заболевания коронавирусной инфекцией в стране придется на начало мая. После его прохождения власти планируют внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

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