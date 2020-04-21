Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть. Такое мнение высказал РИА Новости главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Если такая же эмоциональная реакция рынка нефти завтра будет наблюдаться, то есть будут снижаться фьючерсные контракты и по WTI, и по Urаls, и по Brent, тогда мы сможем увидеть усиление давления на рубль. Например, при выходе Brent к 20 долларам за баррель, возможно рубль ослабится до 76-77 рублей за доллар», — сказал Покатович.

Он добавил, что все движения происходят в ближайшем майском фьючерсе. По его словам, этот контракт для рынка и нефтепроизводителей на реальном рынке уже не является основным. «Все поставки заключаются по ценам июньского контракта. Таким образом, для рубля динамика майского фьючерса WTI является не столь определяющим фактором по фундаментальным факторам. Фундаментального влияния искать не стоит», — пояснил эксперт.

Он назвал падение цены на WTI историческим моментом, и добавил, что последствия для рынка можно увидеть уже завтра. «И когда исторический момент завершится, то, возможно, мы не будем видеть заметного влияния на курс рубля со стороны нефтяных цен», — заключил он.

Ранее сообщалось, что американская нефть поставила рекорд отрицательной стоимости. Согласно данным торгов на 20 апреля 21:32 по московскому времени, цена WTI упала почти до минус 40 долларов за баррель.

Снижение цен связано с опасениями по поводу переполнения американских нефтехранилищ. Отмечалось, что стоимость майских контрактов на поставку WTI опустились до минимума с конца прошлого века. Отдельные техасские компании начали распродавать сырье по два доллара. Эксперты не исключили, что ситуация ухудшится, и производители массово начнут платить клиентам, чтобы те забрали нефть.

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