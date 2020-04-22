Американский штат Нью-Йорк обогнал все страны мира по числу зараженных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте проекта университет Джонса Хопкинса.

В Нью-Йорке зафиксировано более 250 случаев заражения, что больше, чем в какой-либо стране. Всего коронавирусом в США заразились 816 240 человек. Жертвами инфекции стали более 43,9 тысячи человек. Полностью вылечились 74,9 тысячи пациентов.

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Ранее сообщалось, что жители округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в халатности. В обвинительном заключении отмечается, что это коллективный иск, поданный за «ущерб, который стал следствием грубой халатности организации, вовремя не объявившей коронавирус чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения». Истцы также обвинили ВОЗ в неспособности предоставить нужные инструкции своим сотрудникам: они считают, что принять карантинные меры следовало раньше.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона. Более 175,6 тысячи человек скончались от COVID-19, более 678,5 тысячи — вылечились. В антилидерах рейтинга находятся США (816 тысяч), Испания (204 тысячи), Италия (183 тысячи), Франция (156 тысяч) и Германия (148 тысяч).

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