В СПЧ оценили интерес россиян к голосованию по поправкам к Конституции

У россиян сохраняется большой интерес к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Его цитирует ТАСС в среду, 22 апреля.

Таким образом он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым более половины жителей страны приняли бы участие в голосовании, если бы оно состоялось 22 апреля.

«Достаточно высокий процент готов проголосовать за поправки», — сказал он в ходе онлайн-конференции «Будущее демократии. Пандемия COVID и избирательное право», которую провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Брод призвал использовать это время для осмысления значения предложенных поправок, а также для подготовки к голосованию, в частности с технической точки зрения.

Президент Владимир Путин анонсировал конституционные изменения в середине января. Всенародное голосование планировалось 22 апреля, но было перенесено из-за пандемии коронавируса. Среди предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.

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