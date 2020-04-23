«Коронамобиль» Ангелы Меркель сняли на видео

Канцлер Германии Ангела Меркель во время пандемии коронавируса вместо служебной машины представительского класса пользуется старым минивэном Volkswagen. Видео, на которое попало средство передвижения главы ФРГ возле Бундестага, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Благодаря габаритам этого транспорта Меркель соблюдает расстояние 1,5 метра до водителя, которого требуют нормы карантина, предположили авторы. Потертую машину в публикации называют «Коронамобилем». Очевидцы также сняли, как у здания парламента главу государства встречают правоохранители с антисептиком.

Сообщается, что другие немецкие политики не стали отказываться от роскошных служебных автомобилей.

В марте этого года Меркель несколько дней провела на карантине: у врача, которого она посещала, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Однако Меркель оказалась не заражена и продолжила работать в удаленном режиме.

Германия находится среди стран с наибольшим числом зараженных — там выявлено более 150 тысяч случаев инфицирования. При этом в ФРГ наблюдается значительно меньшая смертность от причин, связанных с вызываемой вирусом болезнью COVID-19: погибли 5,3 тысячи человек, излечились более 103 тысяч.

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