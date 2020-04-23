Японцы пересняли «Чебурашку»

公式チェブラーシカチャンネル / YouTube

Мультипликаторы из Японии выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий. Лента на японском языке опубликована на YouTube.

В ремейке, в отличие от оригинала, крокодил Гена сам находит Чебурашку в ящике из-под апельсинов, после чего персонажи наряжаются в пингвинов, зайцев и панд, а Гена играет на гармони, пока Чебурашка танцует.

Как пишет портал Anime News Network, выход короткометражной ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского фильма о Чебурашке, выпущенного в 2010-м.

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