«Союзмультфильм» заинтересовался автором Чебурашки в стиле «Игры престолов»

«Союзмультфильм» предложил работу художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову, нарисовавшему персонажей советских мультфильмов в образах из сериала «Игра престолов». Об этом агентству РИА Новости рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева.

Она отметила, что на личной встрече он «действительно оказался очень талантливым молодым человеком с большим количеством креативных идей». В студии ему предложили место специалиста по продвижению. Предположительно, он приступит к исполнению обязанностей в сентябре.

Уляшов опубликовал на своей странице в соцсети «Вконтакте» серию работ под общим названием «Игра мультфильмов». Он изобразил Дейнерис Таргариен в роли Чебурашки, драконом Дрогоном стал Крокодил Гена. Также он переиначил героев мультфильмов про Карлсона, Винни Пуха, «Ну погоди!», «Трое из Простоквашино» и многих других советских мультфильмов.

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