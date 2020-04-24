Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое

Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое. В конце марта количество просроченных более чем на 90 дней ссуд граждан составило до 4,4 миллиона, что на 47 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Объемы просроченной задолженности выросли на 48,6 процента, до 50,1 миллиарда рублей.

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства АКРА Сурен Асатуров заявил, что за весь 2019 год рост просроченных кредитов был более или менее сопоставимым с ростом общего портфеля микрозаймов. «Таким образом, доля потенциально проблемных кредитов за прошедший год не должна была сильно поменяться», — отметил он.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Алексеев считает, что рост задолженности у МФО связан с развитием собственных эффективных служб по взысканию. По его словам, из-за этого займы не продаются с баланса третьим лицам.

«Очевидно, что динамика просроченной задолженности в первом квартале еще не учитывает эффект пандемии и режима самоизоляции. Большинство заемщиков начали сталкиваться с трудностями лишь в конце марта, поэтому в отчетности МФО это начнет отражаться лишь по итогам апреля-июня», — отметил директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев рассказал, что доход многих заемщиков снизился, в результате чего они не могут возвращать займы.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса. Число микрозаймов, оформленных россиянам в марте этого года, увеличилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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