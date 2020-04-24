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Губернатор Калифорнии помог мигрантам и попал под суд

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Фото: @gavinnewsom

На губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома подали в суд из-за того, что он решил предоставить нелегальным иммигрантам финансовую помощь. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Консервативная некоммерческая организация «Центр за американскую свободу» (Center for American Liberty) обратилась в Верховный суд штата, обвинив Ньюсома в самовольном распоряжении бюджетом. «Это деньги налогоплательщиков, распределять их может только законодательная власть. Это не заначка, которой губернатор может пользоваться, как ему захочется», — заявил один из представителей Центра. По мнению группы, Ньюсом должен в первую очередь позаботиться о гражданах США, а не о мигрантах.

16 апреля губернатор объявил, что собирается выделить 75 миллионов долларов в качестве финансовой помощи нелегальным иммигрантам, поскольку из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, у них нет возможности получить пособие по безработице.

23 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно запрещает иммиграцию в США вследствие влияния пандемии COVID-19 на экономику страны. Как объяснил американский лидер, на такой шаг он пошел для защиты американских рабочих.

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GUAYAQUIL, ECUADOR - APRIL 08: In the north of Guayaquil, people with vehicles continue to make long lines waiting to bury their deceased relatives on April 8, 2020 in Guayaquil, Ecuador. According to official information provided by WHO, Ecuador has over 4,000 confirmed cases and 242 deaths of COVID-19, making it one of the worst-hit countries per capita in the region. Local authorities said that figures are likely to be much higher as most people are not being tested or diagnosed. Dead bodies remain the streets as morgues and hospitals are overcrowded. The port city of Guayaquil and its surroundings, with 4 million inhabitants, has two thirds of the cases of COVID-19 of the country. (Photo by Eduardo Maquilón/Getty Images )

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