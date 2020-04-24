Губернатор Калифорнии помог мигрантам и попал под суд

На губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома подали в суд из-за того, что он решил предоставить нелегальным иммигрантам финансовую помощь. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Консервативная некоммерческая организация «Центр за американскую свободу» (Center for American Liberty) обратилась в Верховный суд штата, обвинив Ньюсома в самовольном распоряжении бюджетом. «Это деньги налогоплательщиков, распределять их может только законодательная власть. Это не заначка, которой губернатор может пользоваться, как ему захочется», — заявил один из представителей Центра. По мнению группы, Ньюсом должен в первую очередь позаботиться о гражданах США, а не о мигрантах.

16 апреля губернатор объявил, что собирается выделить 75 миллионов долларов в качестве финансовой помощи нелегальным иммигрантам, поскольку из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, у них нет возможности получить пособие по безработице.

23 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно запрещает иммиграцию в США вследствие влияния пандемии COVID-19 на экономику страны. Как объяснил американский лидер, на такой шаг он пошел для защиты американских рабочих.

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