В броши Набиуллиной разглядели тайное значение

Журналисты принадлежащего Григорию Березкину РБК разглядели в аксессуаре главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной тайное значение. Их наблюдения опубликовали в Telegram-канале издания.

Набиуллина надела брошь в виде дома на онлайн-конференцию по итогам заседания совета директоров Центробанка в пятницу, 24 апреля. Выбор украшения главы ЦБ связывают с ее объявлением о снижении ключевой ставки до 5,5 процента годовых.

В марте историк моды и стилист Александр Васильев оценил другой аксессуар Эльвиры Набиуллиной. По его мнению, брошь в виде неваляшки, прикрепленная к ее пиджаку, не несет в себе скрытого смысла. Он предположил, что с помощью украшения Набиуллина хотела подчеркнуть, что она патриот. Кроме того, Васильев отметил, что в странах Европы элементы одежды политиков часто имеют тайное значение, но российским чиновникам это не присуще.

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