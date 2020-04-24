ВЭБ.РФ и кабмину поручено проработать план обновления общественного транспорта

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по автопрому поручил правительству с участием госкорпорации ВЭБ.РФ проработать запуск программы по обновлению общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении госкорпорации. Глава государства отметил, что ВЭБ.РФ уже самым активным образом задействован в антикризисных мероприятиях.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что по 12 крупным городам такая программа уже готова к запуску. «Мы посчитали с коллегами. В этом году мы сможем обеспечить приобретение парка на сумму 70 миллиардов рублей. И для этого нам необходимы усилия нашей дочерней компании ВЭБ-лизинга и Государственной транспортной лизинговой компании, которая находится под контролем Министерства транспорта. Объединив усилия, мы можем закупить на такую сумму городской транспорт», — отметил Игорь Шувалов.

Он также отметил, что эта программа предлагается не только как антикризисная мера, поскольку напрямую влияет на качество жизни горожан.

«Мы несколько месяцев серьезно работали и с правительством выработали механизм обновления общественного городского транспорта. И это очень позитивная программа, нам удалось ее запустить, например, в Твери. Это недорого, мы в Твери потратили 3,2 миллиарда рублей, а эффекты огромные. Это совершенно качественная услуга по перевозке граждан, это современный безопасный транспорт, и социальные эффекты очень высоки», — сказал Шувалов.

В сентябре 2019 года сообщалось, что правительство обсуждает масштабную программу по обновлению городского общественного транспорта в российских городах за два триллиона рублей. Инициатором программы выступил ВЭБ.РФ. Согласно предложению, в программу не войдут Москва и Санкт-Петербург. Средства ВЭБ собирается получить из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Согласно идее, на первом этапе в программу попадут десять городов — Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск и Казань.

В рамках программы предлагается закупить автобусы, троллейбусы и трамвайные вагоны, а также реконструировать существующую инфраструктуру. После этого программу могут распространить более чем на тысячу российских городов, и тогда, по предварительным расчетам, ее стоимость вырастет до 2,1 триллиона рублей.