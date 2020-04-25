Популярная блогерша отказалась от роскошной жизни ради работы врачом в пандемию

Популярная британская блогерша отказалась от роскошной жизни ради карьеры врача во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 24-летней Сепии Самаи (Sepii Samaee), она приступит к работе в медицинском учреждении после окончания Лондонского университета этим летом, и будет посвящать 100 процентов своего времени медицине. Девушка рассказала, что планировала отправиться в 13 стран перед началом практики в больнице, однако путешествие пришлось отменить из-за карантина.

Блогерша, известная под псевдонимом Persian Bunny, в течение нескольких лет демонстрирует свои дорогие поездки в такие места, как Дубай, Стамбул и Таиланд, а также регулярно публикует в своем Instagram-аккаунте фотографии нарядов в вещах люксовых брендов, среди которых Chanel, Valentino, Louis Vuitton и Christian Laboutin.

«Мне нравится показывать людям, что можно иметь дорогую одежду, веселиться и в то же время серьезно работать», — отмечает девушка, добавляя, что «хочет быть лучшим доктором, оставаясь при этом верной себе».

В апреле стало известно, что обладательница титула «Мисс Англия 2019» вернется к работе врачом ради борьбы с коронавирусом. Модель Бхаша Мукерджи (Bhasha Mukherjee) застряла в Индии без возможности вернуться в Великобританию из-за пандемии. Девушка рассказала, что начала получать сообщения от коллег с просьбой вернуться на работу. Она попросила власти отправить ее домой, чтобы она могла помочь бороться с коронавирусом, и ее просьбу удовлетворили.

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