Королева красоты вернется к работе врачом ради борьбы с коронавирусом

Обладательница титула «Мисс Англия 2019», проживающая в английском городе Дерби, вернется к работе врачом ради борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mirror.

24-летняя модель Бхаша Мукерджи (Bhasha Mukherjee) оказалась в индийском городе Калькутта без возможности вернуться домой из-за пандемии коронавируса. «Я хотела улететь домой и сразу же выйти на работу. Это самое подходящее время стать Мисс Англией и помочь Англии, которой сейчас так это нужно», — образно выразилась королева красоты.

Материалы по теме Что нужно знать о коронавирусе Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача

Мукерджи родилась в Калькутте, но, когда ей исполнилось девять лет, родители перевезли ее и брата в Дерби. Девушка начала работать младшим врачом в больнице города Бостон в августе прошлого года. После победы в конкурсе «Мисс Англия 2019» ей пришлось на время забыть о карьере доктора, чтобы заниматься благотворительностью по всему миру.

Она прибыла в Индию в марте текущего года и, как и тысячи других туристов, лишилась возможности свободно перемещаться по странам из-за эпидемии. «Я начала получать сообщения от коллег с просьбой вернуться на работу, — рассказала Мукерджи. — Они говорили, что работают по 13 часов семь дней в неделю, а также вынуждены выходить в ночные смены. Когда я узнала об этом, я очень захотела вернуться домой».

Она попросила власти отправить ее в Великобританию, чтобы она могла помочь своим коллегам бороться с коронавирусом. В результате ее просьбу удовлетворили.

Ранее сообщалось, что британский принц Уильям пожелал вернуться в Национальную службу здравоохранения в качестве пилота санитарной авиации. Он пожелал внести свой вклад в борьбу против смертельного коронавируса, который продолжает распространяться по Великобритании.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!