Чиновник швырнул кота в прямом эфире и ушел с работы

Градостроительный комиссар из штата Калифорния, США, Крис Платцер добровольно ушел с работы после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено его грубое обращение с котом. Действия американского чиновника сопровождались нецензурной лексикой, кроме того, он, предположительно, был пьян, сообщает Fox News.

В ходе прямого эфира в сервисе для онлайн-конференций Zoom Платцер сначала продемонстрировал своего кота на камеру, заявив, что «хочет представить» его, а затем резко швырнул животное в сторону. После этого он, предположительно, выпил пива.

По данным газеты Vallejo Times-Herald, неподобающее поведение Платцера было замечено городскими властями, которые сделали ему замечание.

Позже, в своем письме к газете, чиновник принес извинения за «любой причиненный вред» и отметил, что подал в отставку, так как повел себя некорректно и утратил доверие. «Мы все живем в нестабильные времена, и я, как и многие из вас, наверняка, приспосабливаюсь к новым нормам», — добавил он.

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