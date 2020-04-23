Блогерша приготовила ужин во время изоляции обнаженной и прославилась

Британская блогерша приготовила ужин без одежды во время изоляции из-за пандемии коронавируса и прославилась. Об этом сообщает портал Daily Star.

Нудистка Памела Фрейзер (Pamela Fraser) проводит онлайн-занятия под названием «Голая кухня» в сервисе Zoom каждую неделю, демонстрируя пользователям сети приготовление блюд полностью обнаженной. По словам девушки, такие уроки становятся все более популярными, потому что люди не стыдятся раздеваться дома.

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«Многим нравится, что им не нужно просыпаться утром и собираться: нет никакой необходимости выглядеть идеально на карантине», — рассказала она, добавив, что к ее группе «присоединяется все больше молодых людей». Сейчас в ней состоят около девяти тысяч участников.

По информации издания, на платформе Zoom проводятся различные онлайн-встречи и мастер-классы, участники которых появляются перед камерами без одежды. Так, например, некоторые собираются в виртуальных барах, а другие посещают тренировки по йоге. Отмечается, что число пользователей в данных сообществах увеличивается на 40 человек каждую неделю.

В апреле звезда реалити-шоу на MTV Ди Нгуен (Dee Nguyen) показала тренировку в откровенном бикини. Она сняла процесс выполнения упражнений в купальнике бордового цвета и гольфах. На размещенном видео она стоит в планке, качает пресс и выполняет прыжки на скакалке. Девушка приняла участие в программе The Challenge.

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