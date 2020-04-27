Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Одинцовской подстанции скорой помощи, на которую поступает до 450 вызовов в сутки. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 27 апреля.

«Мы сейчас новую практику ввели — проверяем состояние пациентов через КТ. Потому что многие люди обращаются или просто с температурой, или с ОРВИ, опасаясь что это COVID-19», — сказал глава региона в ходе общения с медиками.

В свою очередь, диспетчер приема вызовов Татьяна Морозова рассказала губернатору, что в связи с распространением коронавируса нагрузка каждую бригаду возросла на 20 процентов. «На каждой подстанции созданы бригады, которые выезжают только для оказания помощи пациентов с коронавирусом», — уточнила она.

Всего в медучреждении работают свыше 130 человек, организовано 16 медицинских бригад. При вызове проводится оценка состояния больного, пациент с признаками пневмонии транспортируется в центр компьютерной томографии для определения степени поражения легких.

За минувшие сутки на территории региона новый коронавирус подтвердился у 638 человек, общее число зараженных составило 9708.