Анонсировано новое обращение Путина на 9 мая

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая в связи с Днем Победы. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Последний раз глава государства обращался к россиянам 19 апреля в связи с празднованием Пасхи. Он заверил, что ситуация находится под контролем, а российское общество объединяется перед общей угрозой.

Материалы по теме «Самая ужасная смерть — это смерть от удушья» Почему коронавирус так опасен и когда закончится эпидемия? Отвечает врач

16 апреля российский лидер перенес парад Победы из-за коронавируса. Все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда исчезнет риск для жизни граждан. В связи с принятым решением глава государства поручил главе Минобороны Сергею Шойгу, а также руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади и парадам в регионах.

Число зараженных в России достигло 87 147. За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 7954 человека, 7346 пациентов вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!