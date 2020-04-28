Ценам на нефть предсказали рост

Глава индийской корпорации Hinduja Group Гопичанд Хиндуйя предсказал рост мировых цен на нефть после окончания пандемии коронавируса, пишет CNBC. По мнению бизнесмена, котировки топлива восстановятся как минимум до 40-50 долларов за баррель.

В ближайшие месяцы цены на нефть по-прежнему останутся низкими, считает Хиндуйя. Это будет продолжаться до тех пор, пока не восстановится большая часть мировой экономики, а вслед за ней — спрос на энергоносители.

«Когда все уладится, цены на нефть вернутся в диапазон от 40 до 50 долларов [за баррель]», — отметил бизнесмен.

В конце апреля котировки фьючерсного контракта на баррель нефти американской марки WTI с поставкой в мае впервые в истории опустились ниже нуля и достигли уровня минус 40 долларов. Это было связано с низким спросом и нехваткой хранилищ, из-за чего трейдеры готовы были доплачивать за то, чтобы избавиться от топлива.

Нынешние контракты с поставкой в июне торгуются в положительном диапазоне, хотя и не превышают 11 долларов за баррель.

Основанная в 1914 году в Индии Hinduja Group имеет несколько дочерних предприятий в разных отраслях. Среди них автомобильная промышленность, финансы, нефтегазовая отрасль, медиа, телекоммуникации и здравоохранение.

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